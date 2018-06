Jorge Sampaoli: "Estoy convencido de que mañana se escribirá una nueva historia"

El entrenador de la Selección, Jorge Sampaoli, junto a Franco Armani (que mañana será titular), enfrentaron los micrófonos en la previa del choque ante Nigeria, por la tercera y última fecha del Grupo D, en la que se juega la clasificación a octavos de final del Mundial.

"Para nosotros es un partido trascendental. Creo que ambos equipos van a hacer lo posible para poder clasificar, eso genera que el duelo sea muy atractivo", afirmó el DT en el arranque de la conferencia de prensa en el estadio.

Además justificó la poca participación de Lionel Messi en el choque ante los europeos. "Creo que la estructura del partido con Croacia no favoreció a Messi. Lo intentamos mejorar y esperemos que mañana pueda recibir más balones".

También opinó sobre los rumores. "No puedo aclarar cosas que desconozco y no existen. Al día siguiente me obliga a pensar en ganar mañana. En ese tiempo no me quedan situaciones para analizar más que preparar de manera coherente todo lo referido al partido con Nigeria".

Por otro lado, explicó que la semana fue difícil después de la derrota. "Nos puso en el compromiso de depender de un resultado. Estoy convencido de que el equipo va a salir a ganar mañana".

Sobre el rival de mañana, analizó: "Nigeria ha jugado con dos sistemas distintos. Tiene jugadores muy relevantes, con experiencia. Argentina tendrá que controlar el juego para que no se haga un partido de ida y vuelta".