Paro Nacional: “El pueblo hoy está de pie”

En el marco del paro nacional de la CGT, Juan arroyo, secretario general de ATE, destacó la unidad de todos los trabajadores e instó a la gente a salir a la calle para decir basta a las políticas del gobierno neoliberalista que no hacen más que provocar la perdida del poder adquisitivo.

En la oportunidad, criticó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que llevará a perder conquistas laborales. “Van a venir por nosotros, con reformas laborales, donde seguramente vamos a perder más de 50 años de conquistas, que eso es lo que ellos quieren, tener un pueblo que sea esclavo del trabajo, de los grandes grupos económicos”, sostuvo.

Además pidió a la gente seguir luchando. “El pueblo hoy está de pie porque no queremos ser colonia, queremos ser un país libre y soberano, que podamos de alguna manera trabajar todos, que podamos llevar el pan a nuestros hijos y no tener que mandarlos a los merenderos, un comedor porque no nos alcanza".

Por último, dejó en claro que no será el último paro general de los trabajadores. "Creo que tenemos que seguir luchando”, finalizó.