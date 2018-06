Comercios respetaron el pedido de no sacar la basura durante el paro nacional

La recolección de residuos fue uno de los servicios afectados por la medida de fuerza convocada por la CGT para ayer lunes. La mayoría de los locales respetó el pedido de la Municipalidad de no sacar la basura, evitando ser multados.

Desde la Secretaria de Medio Ambiente de la Municipalidad se había comunicado a los comercios que, debido a que la recolección de residuos estaría afectada por la medida de fuerza nacional, no sacaran sus residuos entre el domingo y el lunes, para evitar la acumulación de basura en las esquinas.

Como en ocasiones anteriores, donde los comercios no respetaron el aviso y sacaron los residuos con normalidad, se labraron actas y multas en los casos de reincidencia, en éste caso hubo mayor adhesión a la norma.

“Por mi parte no hubo infracciones, aún no nos reunimos con las demás áreas de infracción. Lo que fue favorable es que el domingo a la noche sí hubo recolección. Se levantó en toda la parte del centro y macro centro. Si bien anoche no hubo recolección pero a la mañana se normalizó todo”, señaló a InformateSalta el subsecretario de Servicios Públicos de la Municipalidad, Normando Zúñiga.

Las tareas se normalizaron con la reanudación del servicio matutino, vespertino y nocturno. “Se va a demorar un poco el servicio, van a pasar un poco más tarde por la cantidad de residuo en la vía pública. Además se reanuda barrido, limpieza de canales”, detalló Zúñiga.