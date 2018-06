Se suicidó un fanático de Messi tras la derrota con Croacia

El cuerpo de un indio fanático del astro del fútbol argentino Lionel Messi fue hallado el domingo en un río en el estado de Kerala luego de que desaparecería tras la derrota de Argentina contra Croacia en la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018.

Dinu Alex, un contador de 30 años radicado en la aldea Arumanoor en el distrito de Kottayam, se habría suicidado tras el mal desempeño de la Selección Argentina y de su ídolo en el partido del jueves, según reportó la prensa india.

El joven dejó su residencia el viernes por la mañana, visiblemente angustiado y dejando una carta, indicó el Hindustan Times.

Sus familiares creyeron inicialmente que era una broma, pero tras perder el contacto con Dinu se preocuparon y luego hallaron sus zapatos a la vera del río Meenchal, en el suroeste del país.

La policía debió emplear perros entrenados y tardó dos días en hallar el cuerpo debido a las intensas lluvias que azotan el lugar.

"Lo entregaremos a la familia tras la autopsia. Parece un caso de suicidio", indicó un oficial de policía al Hindustan Times.

Los amigos de Dinu reportaron que en la previa del partido el joven estaba esperando que Argentina, que venía de empatar con el debutante Islandia en un pobre partido, obtuviera una victoria categórica contra Croacia.

Pero tras la derrota 0-3, que incluyó una mala actuación de Messi, Dinu lloró desconsoladamente y luego apagó su celular.

"Ya no queda nada para mí en este mundo. Me voy. Mi Dios del fútbol me decepcionó. Nadie es responsable por mi muerte", escribió en una nota.

Uno de los parientes del joven, Joice Jospeh Kottathil, dijo que Dinu era muy introvertido, tenía pocos amigos y vivía por su pasión por el fútbol y Messi. Entre sus anotaciones personales se encontraron frases como "Messi, mi vida es por tí, esperando verte levantar la Copa Mundial" o "mi equipo comienza su camino, llevando mi vida", de acuerdo al Times of India.

Kerala esa una de las regiones con mayor pasión por el fútbol en toda la India, y es usual que las personas adopten posturas fanáticas en apoyo de diferentes selecciones.

De hecho Dinu no es el único simpatizante de Argentina en Kottayam, y numerosos negocios del distrito amanecieron cerrados el viernes tras la derrota.

Además, fanáticos indios de Brasil celebraron el jueves con violencia la caída de su histórico rival, por lo que la policía debió intervenir.