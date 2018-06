Susana Trimarco participará del plenario de concejales sobre prostitución en Salta

Susana Trimarco visitará la provincia para participar del plenario que se llevará a cabo el próximo viernes en el Concejo Deliberante, donde se buscará proponer soluciones urgentes para la problemática de la prostitución y la trata de personas en Salta.

El concejal Alberto Castillo, uno de los impulsores de la convocatoria al plenario, señaló que también se discutirá “la modificación de la ley de contravenciones, la inclusión de las chicas y al colectivo trans que ejercen la prostitución en políticas activas. La regulación y / o intervención del Estado en la prostitución en la ciudad de Salta”.

El concejal destacó que no hay ningún proyecto que promueva la instalación de casas de citas, sin embargo apuntó que la actividad se debe regular y debe ser erradicada de la vía pública. “Para eso tenemos que armar una mesa para debatir cómo lo vamos a lograr. O que sigan en la vía pública o regularla y mandarla al ámbito privado”, dijo en InformateSalta.

Castillo indicó que uno de los objetivos es sacar a la Municipalidad del debate de ésta problemática ya que no debería tener injerencia en este tema. “Es un problema provincial y nacional. Que la Municipalidad no tenga la obligación ni la facultad de crear ninguna zona de convivencia, no es su competencia. La provincia tiene que ver qué medidas va a tomar”.

El legislador manifestó que ha aumentado considerablemente la prostitución y la trata de menores, lo que genera gran malestar en los vecinos. También se refirió a la complicidad de la policía: “Las actas son contra las chicas que ejercen pero no se labran actas para los que consumen. La mayoría de los puntos donde ejercen ya están arreglados con la policía. Acá nadie hace nada”.