Con nuevas autoridades, Prograno apunta a la producción sustentable

Hay nuevos aires en Prograno, con una gestión entrante que asumió a cargo de la entidad apostando por nuevas metas y un desarrollo sustentable, acompañado de la sanción de leyes fundamentales.

El nuevo presidente de Prograno es Lucas Norris, quien hasta entonces se desempeñaba como tesorero de la institución y uno de sus principales voceros. Norris asumió su nueva ocupación con plena satisfacción por la función cumplida pero también con la mirada puesta en los desafíos que se vienen.

No obstante “si bien hubo un cambio de autoridades, no cambia la gestión. No es como ocurre a nivel gubernamental en donde cada cuatro años cambia todo y debemos comenzar de nuevo”, aseveró el flamante presidente en diálogo con InSalta.

Como principal desafío, Norris puntualizó que éste será “el trabajo en la ley de bosques para garantizar una producción sustentable y que los productores puedan desarrollar sus cultivos y potenciar las regiones”.

Por su parte el gerente de la entidad, Lisandro De los Ríos, destacó a la gestión saliente y ponderó los esfuerzos para afrontar los desastres naturales que afectaron a la producción durante 2017. “Esta es una costumbre de la entidad, la de renovar las autoridades cada dos años y una de las características que la diferencian y marcan su actitud federal es que nunca se repiten los presidentes”, explicó.

Finalmente, coincidió con el presidente que será prioritario para este nuevo ciclo el tratamiento de una “Ley de Semillas”, que permitirá que se le reconozca el esfuerzo a quien invierte en mejora genética y no puede recuperar la inversión.