Salta ahorró $350 millones en sueldos de empleados que accedieron a la jubilación

Tras la medida de fuerza convocada por la CGT a nivel nacional, el jefe de Gabinete de la Provincia de Salta, Fernando Yarade, en Interpelados TV, consideró que “los paros son sinónimo de conflictividad a la hora de analizar una inversión”, y en consecuencia atentan contra la generación de puestos de trabajo.

En ese marco, avizoró un periodo de conflictividad por los próximos meses, debido a que muchos de los recursos que estaban previstos para este año a muchas provincias no van a llegar. “Son seis meses de mucha volatilidad, creo que esto que se arregló con el FMI no es lo mejor que le podía pasar al país pero si va a generar tres meses de cierta certidumbre en lo cambiario”, dijo.

No obstante, agregó que si a ese déficit que hay en lo fiscal, se suma la fuga importante de capitales, estamos en una situación compleja. “Si el gobierno logra recuperar la credibilidad seguramente podríamos tener unos meses más favorables de los que tuvimos en los últimos 45 días”, expresó.

En la oportunidad, manifestó que su compromiso con la Nación es que la provincia tenga una situación fiscal óptima a los fines de disminuir el déficit general. “Tenemos escasa responsabilidad el conjunto de provincias en la situación fiscal porque nosotros no manejamos las variables macro que maneja el gobierno nacional”.

Yarade manifestó que si Salta no cumple con la ley de responsabilidad fiscal no recibirá los fondos de la SOJA. “Las provincias que no adhirieron al consenso fiscal como el caso de La Pampa o de San Luis, no están recibiendo los fondos de la SOJA de este año”.

En el caso puntual de la provincia, vislumbró un buen primer semestre producto fuerte control del gasto público, recaudación y combate contra el comercio ilegal, que llevó a tener una situación equilibrada en un contexto muy adverso, y que permitió a la provincia no endeudarse más.

En ese sentido, destacó el importante ahorro de casi 350 millones como consecuencia de avanzar en las jubilaciones, a lo que se suma el congelamiento de muchas partidas, los salarios de los funcionarios y demás. “Se han jubilado más de 800 personas en este primer semestre”, indicó.

Por último, subrayó que la provincia no va a despedir a nadie. “Salta tiene una muy buena relación de equilibrio entre las personas económicamente activas y de ellas las que pertenecen al estado provincial”, finalizó.