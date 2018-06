"Cuando sea grande, quiero ser basurero"

Un luchador de la vida y la fuerza de su familia para seguir adelante, así es Brian, un joven salteño de 19 años, que padece retraso madurativo y debió ser operado de la cabeza más de 20 veces a lo largo de su vida. Un chico que nunca bajó los brazos y sueña con ser algún día recolector de basura.

Daniela, su mamá contó a Multivisión, que logró quedar embarazada tras una larga lucha y a través de un tratamiento, que su embarazo y parto fueron totalmente naturales, pero un virus interhospitalario que contrajo al quedar internado por una tos convulsa, a los dos meses de vida, cambió todo.

“Se enfermó, se contagió y pasó por muchas operaciones. No salió más del hospital hasta los 3 o 4 años. En su vida se le paró 6 veces el corazón, le hicieron cambio de válvulas en tres oportunidades. Algunos médicos no me daban esperanzas, había un solo médico que me decía que tenía un Dios aparte y tenía muchas ganas de vivir,” dijo.

Pese a tener paralizada la parte derecha del cuerpo, Brian cursa sus estudios en un colegio normal y espera algún día poder formar parte de Agrotécnica Fueguina. De a poco se fue ganando el afecto de los trabajadores de la empresa que recogen los residuos en el barrio San Ignacio, donde él vive.

Cada día, el joven los espera con su camión de juguete, el que adaptó con un ‘acoplado’ de cajón de madera con el que colabora con la recolección. Sale cada día a perseguirlos, se conoce sus horarios y sabe dónde puede encontrarlos. Ellos ya son sus amigos y hasta le regalaron unos guantes y la camisa del uniforme.

Brian, hasta armó en su cabeza un cronograma de cómo serán sus días laborales una vez que finalice sus estudios y quiere ser, además de basurero, repartidor de gaseosas. Una verdadera historia de que cuando se quiere, se puede.