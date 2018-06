Estudiante trans esperaba el colectivo y la detuvieron por “ejercer la prostitución”

La diputada capitalina Silvia Varg exigió explicaciones al ministerio de Seguridad tras entender que “las fuerzas de seguridad no pueden naturalizar que cualquier chica trans ejerce la prostitución”. La joven se dirigía a tomar clases.

Una estudiante trans, oriunda de la ciudad de Orán, pasó un mal momento mientras esperaba el colectivo en inmediaciones a la vivienda que alquila en nuestra ciudad, puesto que fue detenida por la policía, quien la acusó de ejercer la prostitución en la vía pública.

Al respecto, la diputada capitalina Silvia Varg, ante los micrófonos de FM Aries, promovió un pedido de informe para que el ministerio de Seguridad brinde explicaciones sobre la privación ilegitima de la libertad de la joven. “No puede ser posible que las fuerzas de seguridad de la provincia, especialmente la policía tengan tan naturalizado que cualquier chica trans ejerce la prostitución”, se quejó.







En ese marco, aclaró que la joven en cuestión alquila cerca de la parada y ese día se dirigía a tomar clases en el profesorado de Artes cuando fue interceptada por la policía. "Nosotros queremos como cámara pedir explicaciones al secretario de seguridad”, dijo.

La legisladora contó que el colectivo LGTBIQ denunció también que 'la policía le dijo que no la quería ver por ahí y que no cuente nada de lo que había ocurrido', hecho que consideró inaceptable. “Hay que tener en cuenta que esta jovencita vive a 30 metros de la parada, como no va a tomar ese colectivo para ir a estudiar, van a tener que darnos explicaciones”, reiteró.

Por último, sostuvo que todavía quedan muchos resabios de viejas prácticas que deben corregirse de inmediato sobre todo en instituciones que se supone tienen como función salvaguardar la paz social. “Hice este pedido de informes para tener una información fehaciente por parte de las fuerzas de seguridad”, finalizó.