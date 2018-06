Traslado de Güemes: “Si la gente no está de acuerdo podemos retirar el proyecto”

“Si la gente no está de acuerdo podemos retirar el proyecto”, dijo el diputado Tomás (Turi) Rodríguez, luego de presentar una iniciativa que busca sacar los restos de Martín Miguel de Güemes de la Catedral hacia un lugar público. “Qué pasa con aquellas personas que no son católicas y no ingresan a la iglesia, se van a privar de lo que significa”, dijo por Somos Salta.

“Me parece que hay rescatar la figura de Güemes, hay muchos salteños que no conocen la historia, este hecho ha generado una especie de reacciones que me llamaron la atención porque queda de manifiesto sociológicamente quienes somos. Muchos pidieron que me linchen en la plaza pública, me pareció fuerte”, sostuvo.







Explicó que las aguas están divididas, “hay mucha reacción desmedida, comprendo que hay gente que piensa diferente, hay que debatirlo, no hay ningún tipo de obsesión ni capricho”, añadió.

“Lo que me llama la atención es que los restos de Güemes están en la Catedral entre rejas junto con otros elementos que no se sabe bien qué son, también hay otras personas, no tiene custodia, el libro que marca los héroes del Panteón de la Gloria está roto, no es el original. Me parece interesante debatirlo y consensuar, que rescatemos la figura de Güemes”, finalizó.