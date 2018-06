Cansados del abandono, vecinos de B° Autódromo lograron la limpieza de un terreno

Rita Zerrudo, una de las vecinas de barrio Autódromo, contó a InformateSalta acerca de las dificultades que atravesaron para recuperar uno de los pocos espacios verdes de la zona. Se trata de un terreno amplio que era aprovechado por los vecinos para pasar algunas tardes, como lugar de recreación.

“Es un espacio verde que se mantenía limpio, con árboles. La empresa que vino a hacer la limpieza del canal Tinkunaku tiró ahí todo el sedimento y nunca lo retiró. Desde febrero venimos pidiendo que lo limpien, pero nunca lo hicieron”, relató la mujer.

Otro de los reclamos de los vecinos tiene que ver con la falta de iluminación en el barrio y el mantenimiento y nivelación de las calles. “Es una boca del lobo donde está el centro de salud y la parada del colectivo, la gente cruza la avenida Asunción a oscuras, es un peligro, ya hubo accidentes y asaltos”, señaló.

Con respecto al canal Tinkunaku, la mujer sostuvo que desde hace tiempo vienen reclamando la canalización, “sabemos que no lo van a cerrar porque es mucha plata, pero al menos pedimos que haya un revestimiento con piedra o escombro. Los terrenos se están viviendo abajo, se caen los árboles, las casas sólo se sostienen por las raíces de los árboles”.





La vecina agregó que presentaron numerosos pedidos para que se retiren los sedimentos abandonados en el terreno del ingreso del barrio, pero en la municipalidad aún no les respondieron.

“Yo tenía el contacto de Federico Casas (ex secretario de Ambiente) y me comuniqué con él, le expliqué la situación. Vino un equipo de trabajo y nos mandaron una máquina para limpiar el sedimento. Pero también tenemos el problema de la chatarra. La grúa deja los autos chocados, son autos que ya no sirven y los dueños no los retiran, hay un colectivo que está hace más de diez años”, manifestó.