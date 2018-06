Rial dejó a Morena internada y sola: "basura, te detesto"

Morena Rial preocupó a todos sus seguidores en las últimas horas luego de compartir imágenes en las que se la veía recibiendo una transfusión de sangre.

Luego de comunicar esta noticia a través de su Instagram Stories y contarle a sus seguidores el mal momento que está atravesando, Morena volvió a la carga contra su padre.

La joven hija de Jorge Rial se encargó una vez más de dejar en claro la tensa relación que lleva con su papá y realizó otra fuerte denuncia. "¡J.R Dios mío! ¿No te das cuenta que estoy sola y las únicas personas que están conmigo las 24 hs. las echas? ¿Tan basura podés ser?", disparó muy dura Morena.

"¿Tan basura podés ser? Te detesto, sos lo peor que me pudo haber pasado en la vida. Siempre haciéndote el presente y sos más ausente que cualquiera. Y ojalá todo el mal que me hiciste en esta vida, y no solo a mí, te vuelva", remarcó contundente.

Luego, agregó otra imagen en la que se la ve recostada en la cama de internación y contando que su enojo es porque su padre querría echar a la amiga que la está cuidando.

Mirá las publicaciones: