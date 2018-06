Le niegan la internación porque “no hay cama que soporte su peso”

A sus 41 años, Darío “Pitu” Arias atraviesa un complicado momento, y es que con 220 kilos se niegan a recibirlo e internarlo en el hospital Oñativia. Tiene que dormir sentado por lo una médica le recomendó la hospitalización que le permita, de a poco, mejorar su calidad de vida.

“Me dijeron que no me pueden internar porque el hospital para tratar con personas obesas como yo, que no hay una cama que soporte mi peso. Está mi orden de internación, están mis estudios, pero el médico dice que no tengo problemas, que soy un gordo sano,” contó a Somos Salta.

Su obesidad mórbida derivó en otras patologías que le impiden movilizarse por sus propios medios y hasta respirar adecuadamente. “Tengo que dormir sentado. Mi mamá me ayuda, voy con una silla, llegó y me siento y veo la manera de sentarme. Si estoy acostado me siento mal porque no puedo respirar. Siento que la grasa se me cae encima de los pulmones,” dijo.

El hombre, cuya pensión no le permite poder comprar alimentos para llevar una dieta equilibrada, necesita bajar al menos 50 kilos para poder comenzar con algún tratamiento o someterse a alguna operación que le permita mejorar su salud.