Caso María Cash: “El juez se comprometió a hacer todo a la máxima velocidad”

El próximo 4 de julio se cumplirán 7 años de la desaparición de María Cash, la joven diseñadora de indumentaria oriunda de Buenos Aires, que fue vista por última vez en las imágenes de una cámara de seguridad en el ingreso a la provincia. El juez Miguel Medina, que entiende en la causa, recibió hoy por primera vez a su mamá, María Gallegos.

Tras el encuentro, la mujer se mostró un poco más esperanzada de que las cosas puedan funcionar un poco más rápido. “Expusimos los distintos puntos, va a colaborar, lo mismo que el doctor García Castiella, veremos los resultados. Pienso que algo se hacía, pero no lo que se debe, porque no existe en Argentina búsqueda ni investigación en la justicia. Yo no tengo plata para poder poner un investigador privado y seguimos en la misma,” dijo a Somos Salta.

Además, indicó que el magistrado se comprometió a atender todas sus inquietudes. “El juez dijo que todo lo que nosotros preguntamos se va a hacer a la velocidad máxima, sabemos que siempre la justicia en Argentina es lenta, pero si uno quiere, puede empezar a mover un poco,” comentó.

Después de su corta estadía en la provincia, María aseguró que se irá un poco más contenta. En la oportunidad, recordó la muerte de su esposo, quien perdió la vida buscando a su hija en un siniestro vial. “Tengo a mis hijos que me acompañan y gente que me quiere que también, y con mucha fe. Esperemos que este viaje no sea en vano, así que veremos qué pasa,” subrayó.