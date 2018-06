Millonaria estafa fiscal: Conocé quiénes son y cómo operaba la “banda de contadores”

Luego que se conociera el accionar de una “banda de contadores” salteños que llevó adelante una millonaria estafa contra el fisco nacional, una alta fuente judicial confirmó a InformateSalta que estaría integrada por cuatro personas, entre ellos, Luis Palópoli, quien fue detenido el martes pasado durante el allanamiento en su mansión de barrio Tres Cerritos, sobre calle Los Parrales.

Según los datos proporcionados por la página del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Héctor Luis Palópoli, efectivamente es Contador Público, matricula 10-0838, aunque la misma se encuentra suspendida.







El resto de los integrantes, quienes aún continúan en libertad, son Alfredo Camacho, quien sería uno de los encargados de reclutar a gente para llevar adelante la maniobra; Nelson Roldán, quien se presenta como contador pero no lo es y fue él que escapó por los techos cuando la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuario) visitó su domicilio sobre calle Tucumán, y Cristián Jardín, quien tampoco figura como matriculado.

Los cuatro están acusados del delito de asociación ilícita fiscal por evadir el pago de $500 millones, de los cuales $90 millones serían de evasión en IVA, a través de facturas apócrifas.

El modus operandi era crear empresas fantasmas, cuyos titulares serían alrededor de 16 personas de escasos recursos domiciliados en los barrios Villa Soledad y Convivencia. Entre ellas un conocido cafetero que trabaja en la zona céntrica, al que Camacho le habría ofrecido una suma de $6 mil pesos para generar la clave fiscal bajo la excusa de “comprar dólares”, que luego no le habría pagado. Hasta el momento, no fueron imputados, y figuran en la causa como testigos, pero no está descartado que sean señalados luego como facilitadores.

El plan fracasó debido a que la facturación no resistió el entrecruzamiento de datos de la AFIP, ya que los restantes eran dueños de almacenes, vendedores de torta y desocupados, que estaban inscriptos en diferentes actividades, como construcción y transporte, y evidentemente, no tenían los recursos que respaldaran sus movimientos económicos financieros, y quizás hasta habrían desconocido lo que sucedía.

Los que sí aprovecharon su oportunidad fueron más de 300 empresas que se valieron de las boletas emitidas por estos sospechosos para eludir el pago de impuestos, entre ellas, tres grandes, identificadas como Petersen (Petrolera); Hidrotec SRL (se dedica a la perforación de pozos) y SER MAN SRL (fabricantes de muebles), las cuales serían acusadas por evasión agravada o simple dependiendo del monto evadido.

Según se supo, mañana pedirían la detención de los tres integrantes que restan de la banda. El proceso siguiente es impugnar las declaraciones juradas y recuperar el monto evadido.

Allanamientos

Durante el operativo realizado por la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuario) se secuestraron 70 mil dólares a Palopoli y 150 mil pesos a Roldán.

Un trabajo mancomunado

La fiscalía federal a cargo de Ricardo Toranzos, en conjunto con la AFIP y la PSA trabajaron en la investigación desde enero del año pasado. Se supo que en algunas oportunidades los acusados operaban desde un cyber de calle España.

¿Qué penás podrían purgar?

La banda de contadores, según estipula el régimen penal Tributario, podrían ser reprimidos con prisión de tres (3) años y seis (6) meses a diez (10) años. En tanto que para el jefe u organizador, la pena mínima es de cinco (5) años de prisión.

En tanto, los contribuyentes podrían ser reprimidos con un mínimo de cuatro (4) años de prisión.