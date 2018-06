Protestas en la UNSa por la política de ajuste en el CONICET

Desde el Frente de Becarios e Investigadores Salta en Lucha, se indicó que suman unas 250 personas vinculados de alguna manera a la entidad científica que en la provincia están siendo perjudicados por el ajuste, situación que se viene agravando desde 2017, publicó Nuevo Diario.

Esta decisión política de recortar en el presupuesto deja en situación de mayor vulnerabilidad a los becarios, a quienes desde 2017 no se les actualizó el monto de las becas según la cláusula gatillo que en un porcentaje "muy ínfimo", recompuso en parte los salarios de los investigadores que están dentro de la estructura del CONICET.

Los becarios no están en relación de dependencia y, por lo tanto, no tienen tampoco aportes jubilatorios o posibilidad de contar con obra social. A ello se suma que no cuentan con aguinaldos. Este agregado, en cambio, se les reconocía con el pago de un bono anual que representaba de algún modo el monto del sueldo anual complementario. Pero también en 2017 ese bono se quitó.







En la actualidad, indicaron los integrantes del Frente a Nuevo Diario, en paritarias salariales (para las cuales los investigadores se encuentran representados por UPCN), se logró un 15 por ciento de incremento.

El porcentaje, ya sobrepasado por los índices inflacionarios, hasta ahora siguen sin ser aplicados sobre las becas. Este desfasaje incluso se nota en aquellas becas doctorales que se brindan en universidades como la de Buenos Aires, que "están al menos 5000 pesos por encimas de las que está otorgando el CONICET", pese a que el trabajo es el mismo.

Esta situación, indicaron, genera que el Estado pierda la inversión que logró establecer en personas que están especializadas y que muchas veces, con 30 años, están fuera del mercado laboral. Con el escenario actual, en tanto, señalaron que además la perspectiva de trabajo es insuficiente.

Ello los lleva a tener que buscar cargos en las Universidades (también víctimas del ajuste), o la decisión que queda: salir del país.