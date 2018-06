Música para cambiar el mundo: Una artista salteña recorrerá el continente africano con su saxo

Un continente, doce países, doscientos días, once artistas y una salteña: así se presenta The Great African Caravan, un proyecto social y artístico que reúne talentos de todo el mundo para recorrer el continente africano con sus aportes.

Dentro de este reducido contingente, se marca la presencia salteña con Gala Soler, una joven que se involucró en este proyecto y que resultó como la única argentina elegida para formar parte del mismo. Gala es Licenciada en Relaciones Internacionales y saxofonista y ahora se embarcará en una travesía artística y social que pretende ser una alternativa para el desarrollo humano integral mediante el arte.

“Hace cinco años viajé a India gracias a una beca de intercambio y allí conocí al organizador de este proyecto; después de mucho tiempo me escribieron y me convocaron para poder participar. Este proyecto no tuvo un proceso de selección formal, sino que surgió a partir de la organización indo-suiza Art Caravan”, explica Gala en torno a las fases previas que la llevaron a conocer y participar del proyecto.

Las valijas están listas

Será desde el 15 de agosto y durante 200 días, que Gala, acompañada de otros 11 artistas del mundo, recorrerá doce países africanos: el viaje se inicia en Ciudad del Cabo, seguirá por Zimbabue, Mozambique, Malawi, Zambia, Tanzania, Kenia, Ruanda, Uganda, Etiopía, Sudán y termina en El Cairo, Egipto. En todo este trayecto, su fiel compañero será su saxo, instrumento que acompaña a Gala desde hace ya varios años. Así como ella misma explica, “la música siempre estuvo presente en mi vida, desde chica. Ahora, en este viaje se conjugan mis dos actividades, mis dos profesiones y eso es algo increíble”.

Este proyecto, lejos de ser sólo un viaje artístico, está empapado de su carácter social. El recorrido incluye el trabajo mancomunado con diferentes asociaciones de cada uno de los lugares a visitar; dicho en palabras de Gala: “Se trabajará en colaboración con diferentes asociaciones africanas, en cada uno de los doce países que vamos a visitar. Cada país nos recibe con la organización con la que se va a trabajar colaborativamente, haciendo talleres, presentaciones y usando siempre el arte como principal medio para debatir ciertas problemáticas sociales. Tenemos muy presente tratar el desarrollo sostenible que marca la agenda 2030 de Naciones Unidas, hablando de pobreza, educación, equidad y usando el arte como medio”.

Con estos objetivos claros, Gala no sólo conjugará sus dos pasiones en esta experiencia, sino que además llevará nuestra música regional como carta de presentación: “Por mi parte, ofrezco mi música y presenté un proyecto para difundir la música del NOA. Llevo videos, fotos, instrumentos regionales para mostrar de dónde vengo. Quiero hacer un registro para, al regreso, poder hacer un disco volcando los conocimientos que aprenda de esta experiencia”, explica.

Lo que reviste a los gastos, corren casi en totalidad por la organización que comanda el proyecto. Los seis meses que Gala pasará en África son costeados tanto en movilidad, hospedaje y comida, sin embargo, corre a cuenta de la salteña conseguir los pasajes. Por ello, Gala lanzó una difusión desde una plataforma para que la gente done lo que esté a su alcance. El mismo se puede consultar aquí y ayudar a cumplir un sueño con compromiso.