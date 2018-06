Se difundieron videos XXX de la fan más hot del Mundial: Natalya Nemchinova

La bella rusa Natalya Nemchinova, bautizada como la “fan más hot del Mundial” a partir de su aparición en las cámaras de la televisión en el partido inaugural, no para de ser noticia

En este caso, trascendió información sobre esta hermosa modelo de 28 años, que la vincula al mundo del porno.

Natalya Nemchinova fue Miss Moscú en 2007.



“Es una actriz de cine X que ha aparecido en varias películas bajo pseudónimos como Natali Nemtchinova, Natalia Andreeva, Delilah G, Danica, Amanda, Asya and Annabell”, anunciaron desde The Sun sobre Nemchinova.

Y agregaron: “Las páginas webs para adultos la describen como una modelo desinhibida y una estrella de las fiestas swinger que participó en sesiones de fotos y en películas suaves y hardcore desde su debut en el cine X en 2016”.

Sin embargo, Nemchinova negó que esto fuera cierto y contó que la confusión surgió luego de que fuera extorsionada por un exnovio por unos videos sexuales. “De hecho, todo esto es por una vieja historia. Hace cinco años mantuve una relación con un chico joven. Cuando rompimos él volvió a mí. Publicó un vídeo casero en internet y así comenzó. Nunca he trabajado como actriz porno, nunca he vendido mi cuerpo por dinero. Fui modelo durante un tiempo pero era un hobby, no un trabajo estable”, dijo la hermosa Nemchinova.

Fuente: El Ciudadano