Estudiante trans: “Me detienen sólo por ser travesti, la estoy pasando muy mal”

El lunes de la semana pasada, Valentina esperaba el colectivo para ir a rendir un parcial en el Profesorado de Bellas Artes. Mientras aguardaba la llegada del 3ª, se detuvo un patrullero con cuatro policías y la obligaron a subirse al móvil. La detención fue sorpresiva, sin dialogar con la chica trans.

“Bajaron del móvil y me agarraron directamente como si fuera una delincuente. Me hicieron subir a las fuerzas al patrullero. Me dijeron que no podía estar ahí porque es la zona roja, pero yo les dije que vivo cerca de ahí. Les dije que no estaba trabajando, que estaba yendo a clases a rendir un parcial. Me puse muy nerviosa, les dije que iba a dejar que me lleven a la comisaría pero que no iba a firmar la contravención y que los iba a denunciar”, contó Valentina en InformateSalta.





Después de 20 minutos en que la estudiante estuvo detenida en el patrullero, los policías la dejaron ir. “Les mostré que tenía la tarjeta del terciario y la mochila con los útiles. Me detuvieron sólo por ser travesti. Justo venía el colectivo y me fui al terciario, llegué re tarde, muy alterada de los nervios y me llamaron la atención. No les conté lo que me había pasado con la policía porque supuse que no me iban a creer”, sostuvo.

Valentina contó que no es la primera vez que se debe enfrentar a una situación similar. “Un día iba a bailar, estaba afuera de mi casa esperando un taxi y justo pasaban dos femeninas. Yo no pensé que me iban a detener porque estaba en la vereda de mi casa, pero me pusieron contra la pared, me esposaron, me llevaron a una comisaría y me hicieron la contravención”, recordó.

Asesorada por una abogada, Valentina denunció en cuatro oportunidades a policías que la detuvieron sin motivos. “La estoy pasando muy mal. Mi abogada va a presentar un habeas corpus, no es justo que me detengan cuando salgo a comprar pan, cuando voy a estudiar”.