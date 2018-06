Un diputado nacional destrozó parte de su camioneta en un siniestro vial

En Tartagal, Sergio Leavy impactó contra un vehículo particular, cuya conductora al parecer no se percató de su presencia. La mujer debió ser trasladada en observación al hospital. Solo hubo daños materiales.

Alrededor de las 11 horas, en intersección de Avenida Alberdi y Belgrano en la norteña localidad de Tartagal, el diputado nacional Sergio Leavy viajaba en su camioneta y chocó contra un vehículo particular, cuya conductora fue llevada a una clínica para su atención, consignó FM Alba.

Tras el accidente, el legislador contó que momentos previos al accidente el circulaba por calle Belgrano a bordo de su camioneta 4×4 color blanco marca Volkswagen Amarok y que cuando estaba a poco de terminar de cruzar la Avenida, observó que se acercaba un auto color blanco marca Ford Ka.

El automóvil era conducido por una mujer, que transitaba por la Avenida en dirección a calle Cornejo, y chocó contra la punta del paragolpes de la camioneta. Por el impacto arrancó todo el paragolpes. “La señora tenía un inconveniente cardíaco, así que fue llevada a la Clínica San Antonio”, contó el diputado nacional, destacando que tanto la mujer como él mismo no registraban golpes ni nada.

“Los daños materiales se pueden arreglar, la salud es primordial. Me sorprendió que pudiera frenar a casi 50 metros del accidente, lo que teóricamente significa que la señora no me vio”, contó Leavy.

En el punto del siniestro trabajó Policía, Tránsito Municipal y personal de Criminalística, que se encargaron de las pericias de rigor. El legislador nacional, por su parte, hizo lo propio para el seguro, incluyendo la prueba de sangre.

Cundido el hecho, varios fueron los funcionarios de la Municipalidad que se acercaron hasta la Comisaría 42, lugar hasta donde trasladaron a los vehículos para terminar con las pericias de Policía.