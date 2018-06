Olmedo sobre Milei: “Apoyo su postura económica pero no como trató a la periodista”

Luego del repudiable episodio protagonizado por el economista Javier Milei, quien se dirigió con malos tratos hacia Teresa Frías, una periodista de Metán durante una conferencia, el diputado nacional Alfredo Olmedo, principal impulsor de sus charlas en la provincia, se mostró en contra de las formas que utilizó para dirigirse a la mujer.

“No estoy de acuerdo con sus expresiones cuando se pasa a lo grotesco, yo no lo soy, me pasó muchísimas veces que me agredieron de distintas formas y yo nunca contesté de esa forma. La parte económica la apoyo totalmente no a como trató a la persona, son dos cosas distintas,” indicó en el programa DNI, por Radio Salta.

En este sentido, aseguró que tras el incidente le pidió disculpas a la comunicadora. “Le pedí perdón a la señorita, hablé con ella a la salida, le pedí disculpas, me puse a su disposición, más no puedo hacer. No es mi forma de ser. Las cosas que me dicen en la Cámara de Diputados y yo no contesto,” expresó.

Pese a ello, subrayó que el video del momento que comenzó a difundirse está editado y no se ve como Milei le explica cinco veces la teoría de Keynes. “O quizás la señorita no estaba bien informada o estaba demasiado informada, porque la pregunta que hace sobre algo que no es real y se lo explica. Después se lo explicó cuatro veces, el video está cortado, cinco veces le leyó y lo se lo leía de nuevo y le decía no lo entiendo,” comentó.