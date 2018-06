El economista Milei, persona no grata en Metán

Tras maltratar a una periodista salteña durante una conferencia que brindó el martes por la noche en la sede del Colegio de Abogados de Metán, el juez de Violencia Familia y de Género de Metán, Carmelo Paz, prohibió al reconocido y mediático economista, Javier Milei participar en calidad de disertante o panelista en cualquier charla o reunión pública de organizaciones estatales o no en la ciudad de San José de Metán.

Además dispuso que no podrá ejercer actos de violencia en contra de la denunciante y tampoco podrá proferir insultos, amenazas descalificantes o usar palabras agraviantes.

La palabra de la periodista maltratada

Teresita Frías, en el programa “De Buena Fuente”, que se emite por FM Profesional, indicó que Javier Milei la descalificó y dio por sentado que no entendía nada del tema. “No soy periodista económica ni me estudié tomos y tomos de Keynes, además él estaba disertando para gente asalariada y empleados rurales que seguramente no tuvieron la oportunidad de pisar una universidad”, dijo.

Además manifestó que fue una humillación en público. “No sabía si llorar o irme a mí casa, no podía creer que una situación así se haya naturalizado tanto, porque inclusive se escucharon risas mientras pasaba todo esto. No quiero que esto quede en una disculpa, porque lo que yo sufrí lo deben vivir la mayoría de las mujeres en distintos ámbitos laborales”, expresó.

Una moza, otra víctima

Javier Milei, según confirmó El Tribuno, también maltrató a la moza, Karina Banega, en una reconocida confitería de Metán. Había pedido un bife de chorizo jugoso pero cuando la moza se lo sirvió, hizo un corte, tiró los cubiertos sobre las mesa y a los gritos le dijo que lo pidió jugoso y estaba seco. "Estuve media hora esperando y mi tiempo vale oro".

Los que lo acompañaban le dijeron que le pidiera disculpas a la amable moza, pero el mediático no accedió.