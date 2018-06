Zona roja: Susana Trimarco repudió la explotación de mujeres

En el recinto del Concejo Deliberante, ediles, funcionarios nacionales, provinciales, municipales, organizaciones civiles y vecinos se encuentran participando de un plenario para analizar conjuntamente aspectos relacionados con la prostitución en nuestra ciudad y la zona de convivencia.

Una de las invitadas a la reunión fue Susana Trimarco, referente en la lucha por los Derechos Humanos en el país y contra la prostitución en Argentina. En diálogo con los medios, puntualizó su repudio a la explotación de mujeres, como así rememoró el arduo trabajo que hizo para visibilizar la problemática, tras lo ocurrido con su hija.

En una primera declaración, calificó al entorno en que se desarrolla la prostitución como “una trama tan perversa, que existe en nuestro círculo de explotadores de mujeres”. Del mismo modo puntualizó: “¡Cuántas veces las mujeres dicen que trabajan porque quieren! Porque psicológicamente le enseñan que digan así”.

Del mismo modo recalcó el trabajo que vienen haciendo desde la Fundación Marita Verón. “Atendemos a las mujeres que estaban en situación de prostitución que ahora ya no lo están o que están saliendo de esa situación”, contó Trimarco quien señaló la problemática de la situación de las chicas: “Yo les preguntaba ¿ustedes eligieron esto? (Respondían que) no teníamos otra oportunidad, somos analfabetas, no tenemos educación”.

Así apuntó contra aquellos explotadores que llevan a las mujeres a esta situación. “Ellas no reconocen que son víctimas, no reconocen que el explotador las está explotando, al contrario, le agradecen al explotador porque les hacen un lavado de cabeza”.

En otro sentido relacionó a la prostitución con “la trata de personas, pegada con el tráfico de armas, el tráfico de drogas, es un negocio redondo”. También apuntó a los que definió como poderosos, los cuales “estos mafiosos tienen complicidad con el poder político, judicial y policial, eso quedó claro en la causa de mi hija”.