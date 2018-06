La despenalización del aborto divide a la UNSa

En el marco del proyecto de ley de legalización del aborto que ya cuenta con media sanción de Diputados y será tratado el próximo 8 de agosto en Senadores de la Nación, el Consejo Superior de la UNSA emitió una resolución en apoyo a la iniciativa.

No obstante, María Alejandra Falú, consejera directiva de la Facultad de Salud, en diálogo con InformateSalta, manifestó que el dictamen no representa a toda la institución puesto que en la sesión no estaba involucrada Salud ni tampoco varios decanatos. “No pueden hablar como una unanimidad y menos si no está Salud involucrado que somos los actores protagonistas”, manifestó.

Falú, quien también es secretaria de la carrera de Medicina, explicó que el proyecto fue presentado por Humanidades sobre tablas a última hora, con la presencia de solo 14 de los 24 consejeros. “No estaba en un orden del día, no estamos a favor de que se trate así sobre tablas sin hacer intervenir a cada facultad y en especial la nuestra, ni siquiera estuvo la decano presente”, sostuvo.

En la oportunidad, manifestó que la posición de Salud es a favor de las dos vidas. “No queremos que la sociedad interprete que toda la Universidad Nacional de Salta por 14 personas que votaron están a favor de la despenalización, nosotros hemos realizado un juramento hipocrático por siempre brindar salud no dar muerte”, dijo.

Por otro lado, indicó que desde la Facultad de Ciencias de la Salud organizarán una jornada para el día 28 de julio sobre bioética y el abordaje de la despenalización del aborto, que contará con la presencia de abogados inclusive.

Finalmente, manifestó que realizarán un pronunciamiento en contra de la disposición ante las cámaras legislativas y también al Consejo Superior. “Por supuesto como todo grupo heterogéneo puede haber personas que opinan diferente, pero la mayoría de los docentes de Salud nos pronunciamos en contra de esta disposición”, concluyó.