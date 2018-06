En el Concejo rechazaron la reapertura de las casas de citas

El Tribuno/ En un plenario por la zona roja que tuvo lugar en el Concejo Deliberante, la mayoría de los participantes rechazó la idea de reabrir las casas de citas, que había propuesto el concejal Alberto Castillo. Una de las asistentes fue Susana Trimarco, creadora de la Fundación María de los Ángeles y luchadora incansable contra la trata de personas.

Castillo fue el primero en hablar. "Algunos han escuchado en los medios de comunicación posiciones mías. Una revista política me preguntó qué íbamos a hacer para solucionar la problemática de los vecinos del barrio Hernando de Lerma. En esos momentos, lo que yo pensaba tenía giros. Si me preguntan, no tengo una posición fuertemente tomada, pero sé que el Estado no se puede desentender de la problemática", sostuvo.

El edil expresó: "No podemos cerrar los ojos, esconder la situación bajo la alfombra. Si solucionamos en primer lugar el problema de las chicas, solucionamos el de los vecinos".

Además, lanzó una pregunta: "¿El Estado se va a desentender o a regular? No tengo un concepto formado, pero Provincia y Nación no se pueden desentender de la problemática. Vengo a escuchar, aprender y ceder la palabra a las personas que saben", dijo.

Luego se expresó el secretario de Derechos Humanos, Federico Uldry Fuentes. "Discutimos con Castillo respecto a la habilitación de casas de citas, prostíbulos. Nuestra posición es claramente un no, porque es un retroceso. La prostitución va ligada al narcotráfico, a la trata, al tráfico de influencias", sostuvo.

En tanto, Susana Trimarco relató el drama de dolor que atraviesa en la búsqueda de su hija, Marita Verón. "Cuando me arrancaron a mi hija de mi lado, me arrancaron la vida y el alma. Tuve que poner toda la fortaleza de mi corazón para buscarla", contó.

Además manifestó que la trata y la prostitución existen "porque hay consumidores, clientes que le dan dinero a los explotadores" y contó una experiencia que vivió en Salta. "Cerca de un canal, a la orilla, había muchas casas. Con una foto me metí a los prostíbulos. A los matones les decía que buscaba a una mujer cuya madre estaba grave de salud. Vi cada cosa...", relató, al tiempo que exclamó: ­Qué me van a decir que la prostitución es un trabajo digno!

"Ninguna mujer nace para eso y, si lo hace, es porque antes no le dieron oportunidad. Por eso les digo que no tienen que existir estos lugares. Las mujeres necesitan oportunidades, capacitaciones, oficios, poder estar con sus hijos", agregó.

“Lucho porque no quiero que existan prostíbulos. A las mujeres hay que contenerlas, comprenderlas, trabajar su mente, su alma, prepararlas, apoyarlas para que puedan tener su casa, estar con sus hijos y vivir dignamente”, finalizó Trimarco.

Vecinos de la zona del parque San Martín también participaron del plenario, como también personal de la Policía de Salta.