“Lucho porque no quiero que existan prostíbulos"

Susana Trimarco, durante el plenario que se realizó en el Concejo Deliberante sobre la posibilidad de que en Salta se habiliten las casa de citas, relató el drama de dolor que atraviesa en la búsqueda de su hija, Marita Verón y su opinión sobre este proyecto.

Trimarco agradeció la distinción y la invitación. En una rueda de prensa relató: “Cuando me llamaron medios de Salta para ver qué opinaba, porque había surgido la idea de abrir las casas de citas, yo me preocupé mucho”.

La mujer recordó que su lucha comenzó hace 16 años con la desaparición de su hija, víctima de una red de trata. “Yo entiendo sobre el tema. Cuando busqué a mi hija al principio me metí en los prostíbulos y vi toda esa trama tan perversa que existe allí, por parte de los explotadores de mujeres”, dijo.







Aseguró que, en muchos casos, las mujeres dicen “yo estoy porque quiero, trabajo porque quiero, pero es porque psicológicamente les enseñan a que digan así. El explotador les hace lavado de cabeza para así poder manejarlas y obtener el dinero. Las hacen vender y consumir drogas también. La trata está pegada al narcotráfico, al tráfico de armas. Yo creo que ninguna mujer nace, ni quiere, ni elige ser prostituta”, recalcó.

Destacó que, cuando les preguntaba a las mujeres si realmente habían elegido estar en esos lugares, respondían que no pero que no tuvieron otra oportunidad, que muchas eran analfabetas. “Ellas mismas no se reconocían como víctimas”, lamentó.

Trimarco contó, durante el plenario, sobre la situación actual de la búsqueda de su hija y la posibilidad de que esté en La Rioja. “Apareció un hombre diciendo que mi hija está muerta, que él cavó un pozo y que hay tres muertos allí. El juez federal de La Rioja está con las autorizaciones para hacer excavaciones. Miro al infinito y se me hace un vacío”.

“Este hombre es un delincuente. Dijo que tenía que hacer una changuita. Tiene 78 años y un cáncer terminal. Ojalá no esté ahí mi hija pero seguiremos luchando, rompiendo los negocios de estos explotadores”, sostuvo.

Trimarco también habló de acusaciones contra ella. “Cuando me metí con esa gente no me metí con cualquier gente, me metí con gente poderosa, que tiene complicidad, con delincuentes, mafiosos con poder político, judicial y policial, por eso me acusan de que yo robo del Estado, que me van a meter presa”, manifestó.

“Hice destituir a tres jueces. Cuando tocás esos poderes, por supuesto que te quieren borrar del mapa pero conmigo no lo han conseguido. Soy una madre que, sin saber que existía todo esto, salí a buscar a su hija y empecé a descubrir toda esta mafia organizada", finalizó.