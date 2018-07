“La Armada es encontrarte con gente que es muy compañera”

Gaceta Marinera/ Cuando Karen Calle terminó la escuela secundaria en el colegio “San Juan Bautista” en el 2011, sus padres querían que se quedara estudiando alguna carrera en Salta; pero Karen anhelaban ser independiente y prestó mucha atención a las palabras de un tío suyo, quien se encontraba en la Armada Argentina.

“Mi tío estaba de pase en la Escuela de Suboficiales de la Armada (ESSA) en Puerto Belgrano y en ese momento con mi mamá estábamos viviendo en Trelew, Chubut (a unos 700 kilómetros) y lo veíamos todos los fines de semana; él me contaba de su especialidad naval y fue interesándome. Yo elegí la misma más tarde: Maquinista Control Averías”, introdujo la joven salteña.

La División Bomberos es su primer y único destino naval hasta el momento, donde Karen aprende algo nuevo todos los días y espera ponerlo en práctica cuando le toque un destino en el mar, ya que en una embarcación son los encargados de cubrir roles en siniestros: lucha contra incendios y control de averías.







Si bien Karen Calle no es bombero cumple en este destino con esta función: “Mi vocación es ser militar, no sé si considerarme bombero; me siento como una ayudante de bombero”, sonrió. “Como militares estamos preparados para el conflicto bélico pero venir a trabajar aquí también es servir a la Patria: desde el trabajo diario uno sirve a la Patria todos los días en los pequeños detalles”, enfatizó.

“Durante el 2012 lo pensé, y no recuerdo haber tenido una gran motivación o vocación --a excepción de mi tío-- porque realmente uno no conoce nada de la Institución ni sabe a dónde viene hasta que lo vive; y acá estoy feliz, después de 5 años, soy una persona independiente como quería serlo”, confesó.

“Soy muy familiera y muy pegada a mi mamá, por eso mi papá no quería saber nada con que me viniera, y realmente la extrañé mucho a ella y me costó alejarme de toda mi familia; fueron muchos altibajos los que tuve cuando cursaba en la escuela (ESSA) que gracias a mis compañeros de promoción que siempre me apoyaron, me quedé”, dijo.

En Salta entrenaba hockey pero ahora no tiene hobby ni practica algún deporte; aprovecha el tiempo estudiando Psicopedagogía en Punta Alta --ciudad cercana a Puerto Belgrano-- donde actualmente vive con su novio quien también integra la Fuerza Naval: “Él y su familia han sido un gran soporte en mi vida y me contienen desde que ingresé; mi novio es una excelente persona y he tenido la suerte de cruzarme con él en mi vida”, agradeció.

Justamente Karen definió a la Armada Argentina de esa manera, “la Armada es encontrarte con gente que te hace bien, que es buena, y muy compañera. Si bien al principio no entendía mucho de qué se trataba la Armada, uno va amando lo que hace”.