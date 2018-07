Los 4 candidatos para olvidarnos cuanto antes de Sampaoli

Jorge Sampaoli quiere continuar como director técnico de la Selección. Lo dijo en la conferencia de prensa post derrota contra Francia e incluso ya consensuó con Sebastián Beccacece algunos lineamientos a futuro sobre su tarea en la Mayor y la del ex DT de Defensa y Justicia con el Sub 20. Sin embargo, la AFA no tiene la misma mirada sobre el horizonte.

La cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino, con Claudio Tapia a la cabeza, esperan un gesto por parte del entrenador oriundo de Casilda: que dé un paso al costado. Entienden que no estuvo a la altura de la Selección. en consecuencia, no imaginan verlo en el banco de suplentes en el amistoso del 6 de septiembre contra Guatemala en Estados Unidos, el primer compromiso firmado del combinado nacional.

Así, a la expectativa de una definición (todavía no hubo reunión formal entre AFA y Sampaoli), desde la calle Viamonte ya empezaron a armar su ranking de preferencias a la hora de buscar un reemplazante para Sampaoli. Hay un top 3 de punta. Y un cuarto nombre que corre de atrás.

El nombre que más consenso genera es el de Diego Simeone. El Cholo, de 48 años, renovó en 2017 su contrato con el Atlético Madrid hasta el 30 de junio de 2020. Fue consultado respecto de su disponibilidad (aunque como mera formalidad porque Sampaoli ya era número puesto) luego de la salida de Edgardo Bauza.

Simeone ha señalado en más de una oportunidad que todavía "no es su momento". Sin embargo, muchos interpretaron que el audio viral que se filtró luego del 0-3 contra Croacia, en el que el ex mediocampista hacía un análisis crítico de la Selección, representa un guiño hacia la Argentina. Habrá qué ver cuál es su respuesta cuando suene su teléfono.

Segundo en la nómina aparece Mauricio Pochettino. El ex zaguero surgido en Newell’s, de 46 años, viene desarrollando muy interesantes campañas en el Tottenham inglés, al punto que fue tentado por el Real Madrid. También atrae su perfil como entrenador, con una filosofía futbolística ofensiva y su gusto por la promoción de jugadores jóvenes, clave en la renovación que se viene en la celeste y blanca.

Pero existe una traba similar a la que tiene Simeone: a fines de mayo estiró su vínculo con el conjunto londinense hasta 2023. ¿La zanahoria de conducir a su país lo seducirá lo suficiente como para romper el compromiso asumido en Inglaterra?

El tercer nombre es el de Marcelo Gallardo (42 años). El director técnico de River, club con el que obtuvo la Copa Sudamericana 2014, la Copa Libertadores 2015 y dos Copas Argentinas, entre otros lauros, firmó un contrato con el Millonario hasta 2021, que incluye participación en todas las áreas relacionadas al fútbol del club.

Además, el club de Núñez se encuentra en octavos de final de la Libertadores; aceptar un ofrecimiento de la AFA significaría dejar el trabajo a medio hacer, una actitud que poco tiene que ver con su modo de manejarse.

Contactar a Gallardo, además, implicaría primero negociar con River, cuyo presidente es Rodolfo D’Onofrio, con el que las autoridades de la AFA no se hallan en la misma sintonía política, más allá de que en el último tiempo la pirotecnia pública entre las partes aflojó.

Más atrás aparece Ricardo Gareca. El orientador que llevó a Perú al Mundial luego de 36 años atrae por perfil y tiene un historial importante en el fútbol argentino, sobre todo en su etapa en Vélez. Y también es arquitecto de equipos protagonistas.

Tiene a los campeones del 86 como embajadores (Oscar Ruggeri supo ser su ayudante de campo y Jorge Burruchada, hoy director de selecciones, lo ve con buenos ojos), pero una de sus contras es la edad (60), más allá de que Oscar Washington Tabárez, por ejemplo, da cátedra en Uruguay con 71.

La danza de los sucesores de Sampaoli y comenzó, aunque todavía Sampaoli luzca el buzo en los pasillos del Bronnitsy Training Centre.