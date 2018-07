Cargnello pidió a los senadores que rechacen el aborto

"Viviste de cara a la verdad, nosotros también en esta hora los argentinos queremos aprender de ti, madre, mujer libre, mujer de conciencia y la más digna de las personas humanas” arrancó diciendo Monseñor Mario Cargnello en su discurso sostuvo Nuevo Diario.

“Desde hace algunos meses se debate la cuestión de la vida en la ley del aborto. Ahora está en manos de unos 60 argentinos que son los senadores de la Nación. Quisiera pedirte primero que tengan conciencia que en ellos, el poder legislativo, cada argentino ha depositado su conciencia, su dignidad cuando los han votado y que no vendan su conciencia, que sean capaces de respetar la verdad, que va a hacer a nuestra patria soberana y no una empresa al servicio de otras empresas”, sostuvo.

Agregó que “sean capaces de ser libres que decidan solo frente a su conciencia y con su conciencia frente a Dios. Y si son cristianos frente a Jesús, y son católicos que sepan que está a su lado".







También pidió que "nadie trate de atropellar la conciencia” de los senadores ni con dinero, presiones de partidos políticos, de otro poder del Estado o poder subalterno”.

Por último sostuvo: “Que (los senadores) se dejen iluminar por la verdad, si hay vida y la ciencia dice que hay vida humana desde la fecundación, que soberanía puede haber en un país que no deja nacer a niño que empieza a gestarse. La vida siempre es más importante que el dinero. La dignidad de un pueblo se mide por el cuidado de la vida, sobre todo cuando está indefensa. Si miles de abogados han dicho que es inconstitucional la ley como está presentado que se dejen iluminar por la verdad, que no haya presiones ni dictadura. Que podamos mostrarnos como un país soberano, no vendido al mercado. que no haya dictadura”.