Le robaron la guitarra a un integrante del grupo “Cabales”

Un músico sin su instrumento es como un cuerpo sin espíritu. Es que para quienes se dedican a ésta rama del arte, y para quienes viven de ello, el instrumento musical es una necesidad esencial para la existencia. Es casi una cuestión de vida o muerte. “Me quería matar”, dice Fausto Leguizamón, uno de los integrantes del trío salteño “Cabales”, al hablar del robo de su guitarra.







El guitarrista contó en InformateSalta que se la arrebataron del baúl del auto. “El viernes me levanté para trabajar, vi el auto hecho un lío. En lo primero que pensé fue la guitarra que estaba guardada en el baúl, cuando lo abrí estaba el estuche y me alivié. Cuando abrí el estuche no estaba la guitarra. El auto estaba en la calle, en barrio Grand Bourg”.

Según contó el joven, el robo fue efectuado por alguien experimentado, ya que no dejaron marchas en el vehículo. “Es una guitarra bastante cara, no se consigue en Argentina. La tenía hace un año y medio, es de origen japonesa. Es mi única herramienta de trabajo”, manifestó.





El viernes 6 de julio, “Cabales” tiene una presentación por los cuatro años del grupo, en Amnesia, “voy a tener que tocar con una guitarra prestada”, señaló Fausto. El músico contó que se encuentran terminando de grabar el tercer disco. “Faltaba grabar dos temas con esa guitarra. El disco cuenta con 11 canciones, de las cuales son tres reversionadas y las otras son inéditas.

“Cabales” se formó en el 2014, está integrado además por Juan Pablo Delgado y Javier Santillán. El año pasado obtuvieron el premio revelación del festival de Jesús María. En 2016, fueron revelación en el Festival de Doma y Folclore de Olavarría, y en el Festival Internacional de Vinos y Quesos en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia.

Fausto compartió los detalles de la guitarra para que la comunidad lo ayude en la búsqueda. Se trata de una guitarra TAKAMINE mod. TC 132 SC. “Si alguien se las ofrece, si la ven, si se enteran de algo les pido por favor que como sea la retengan. Es como les comento mi única herramienta de trabajo, vivo de ella, por y con ella. Por favor ayúdenme a compartir y a encontrarla. Ojala aparezca sana. Muchas gracias”.