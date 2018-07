Sergia Lazarovich logró su cometido: se jubilará cinco años antes

Laura Cartuccia, directora de Anses UDAI Norte, confirmó que el salteño que cambió su nombre masculino por uno femenino en el DNI inició los trámites jubilatorios. No habría ninguna objeción por parte del organismo. “No estamos para juzgar”, dijo.

Pese a que en marzo Sergio Lazarovich se enojó contra los medios y negó haber cambiado su nombre masculino por uno femenino (Sergia) en el DNI para poder jubilarse cinco años antes, el paso del tiempo no le dio la razón.

Laura Cartuccia, directora de Anses UDAI Norte, ante los micrófonos de Radio Diez, confirmó que él inició los trámites jubilatorios a mediados de mayo. “Nosotros hemos tomado la documentación conforme a cualquier ciudadano y se evaluará el derecho de acuerdo a la documentación solicitada. Su DNI dice que es sexo femenino, así que se evaluará de acuerdo a eso", expresó.

En ese marco, señaló que no están para juzgar la situación ni la persona. “No emitimos opinión, no es nuestra competencia decir si está bien o está mal, simplemente nos limitamos al análisis de la documentación aportada. Tiene DNI femenino, solicitó el turno, y presentó la documentación correspondiente como cualquier ciudadano”, dijo.

Por otro lado, explicó que se evalúa la documentación en cuanto a los años de aporte, sin discriminar por sexo femenino ni masculino. “Nosotros nos basamos en la Ley Jubilatoria, la edad tanto para el hombre como para la mujer, con los años de aporte, la señora tiene un DNI que dice que es femenino", insistió.

Finalmente, indicó que el trámite podría demorar entre 60 o 90 días. “Nos basamos en la Ley Jubilatoria, con la edad que está estipulada 60 para la mujer y 65 para el hombre", finalizó.

¿Quién es?

InformateSalta pudo conocer que su caso en la AFIP local es conocido, donde trabajaba en el sector administrativo, pero nadie se anima a decir nada en el organismo nacional.

Sergio, o Sergia, se casó y se separó en dos oportunidades, tiene hijos y actualmente de está en pareja con una chica más joven que él. Su apodo es "La llama".

Pero además, este trabajador no es muy querido porque justamente no se caracteriza por ser un laburante. "Toda la vida se la pasó de licencia en licencia para no trabajar", dijo a InformateSalta un trabajador de la AFIP.