Caso Sergia Lazarovich: “No creo que todo el mundo quiera hacer lo mismo”

Luego que desde Anses UDAI Norte confirmaran que el salteño Sergio Lazarovich - que cambió su nombre a femenino para acceder a una jubilación anticipada- , finalmente inició los trámites, el abogado previsional Guillermo Segón, en diálogo con InformateSalta, descartó que “todo el mundo quiera hacer lo mismo” tras considerar que si así fuera “estaríamos en una sociedad enferma”.

En ese sentido, manifestó que mucha gente ni siquiera se quiere jubilar porque el salario es bajo y no le conviene. “La realidad es que mucha gente no se quiere jubilar, la provincia tiene que intimar a la gente para que se jubile, eso te está diciendo que la gente no se quiere jubilar. Habrá casos mínimos que no quieren seguir trabajando”, sostuvo.

No obstante, confirmó a InformateSalta que existe un vacío en la Ley Provisional puesto que “cuando salió la ley no estaba vigente el cambio de sexo”, a la vez que indicó que actualmente una comisión está trabajando para crear la reforma del sistema. “Hoy sería lógico igualar la edad del hombre y la mujer, porque tiene los mismos derechos, si el ANSES está estudiando una reforma se acabó el problema este”, dijo.

¿Qué pasará con Sergia?

Segón explicó que posiblemente el caso sea analizado por el área jurídica de Buenos Aires. “Puede ser que vaya a dictamen legal, porque es un caso novedoso, no hay antecedentes y va a ser opinable, hay que ver que dicen los abogados”, afirmó.

Sobre las posibles objeciones, manifestó que podrían discriminar los años de aporte como varón de los de mujer. “ANSES puede decir le reconocemos los años anteriores con una edad, y los años posteriores al cambio de documento con el régimen de mujer, es todo opinable”, finalizó.