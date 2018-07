Fuerte cruce entre Alfredo Olmedo y Néstor Pitrola en TV

El diputado nacional salteño acusó al dirigente obrero por un canal nacional de "no trabajar nunca" y este reaccionó. Otros participantes que estaban en el programa también lo cruzaron a Olmedo, tildando de “cachivache”. ¡Mirá el video!

Un debate televisivo sobre la situación laboral tuvo momentos de alta tensión debido a un durísimo cruce entre Alfredo Olmedo, diputado del unibloque Salta Somos Todos, y Néstor Pitrola, ex legislador del Frente de Izquierda.

El dirigente salteño, vestido con su característica campera amarilla, provocó a Pitrola, acusándolo de "no trabajar nunca". "Nunca probó trabajando, no sabe lo que es el trabajo", lanzó Olmedo, frase que recoge el sitio Infobae.

Pitrola, visiblemente ofuscado, replicó calificando a Olmedo de "explotador de obreros". "Tengo 47 años de aportes de obrero gráfico. Terrateniente, irrespetuoso, mentiroso, ladrón del Estado", continuó el dirigente de izquierda, mientras Olmedo apenas atinaba a decir "baje la mano, baje la voz".

Ante esta situación, Olmedo no se quedó atrás y chicaneó nuevamente a Pitrola, pidiéndole que "muestre los callos". Esto no hizo más que aumentar el enojo del ex legislador del Frente de Izquierda. "Sinvergüenza, ignorante, farabute. Es una vergüenza que usted sea diputado", replicó Pitrola, que fue respaldado por el resto de los políticos que participaban en la mesa del canal nacional C5N.

Así fue que Christian Castillo, del PTS, Yamil Santoro, de Cambiemos, y Jorge D'Onofrio, del Frente Renovador, unieron sus voces para repudiar a Olmedo por sus provocaciones. Castillo acusó a Olmedo de haber sido "comprado" por el oficialismo para dar quórum durante el debate por la suba de tarifas, mientras que D'Onofrio calificó al salteño como un "cachivache".

Finalmente, Santoro optó por pedirle a Olmedo que se callara para bajar la tensión y dar por concluida la discusión. ¡Mirá el video!