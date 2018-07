Dujovne dará explicaciones del acuerdo con el FMI en el Congreso

Este martes, el ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne brindará un informe en la comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Exterior de la Cámara de Diputados de la Nación para explicar los alcances del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que permitirá la llegada de 50 millones de dólares.

“Espero encontrarme con un ministro honesto que nos diga las cosas en las que está seguro y las que tenga duda. En la medida que vaya un ministro que sólo se escuche a sí mismo, será sólo una reunión formal con poco contenido” indicó por FM Aries el diputado nacional Javier David. Además, indicó que espera que el funcionario nacional escuche lo que se ve desde afuera con respecto a las últimas medidas económicas.







Esta reunión era reclamada desde el pasado 18 de junio por el bloque justicialista de la Cámara de Diputados a través de una nota firmada por el legislador salteños, Pablo Kosiner.

David agregó que espera conocer cuál es la visión del gobierno frente a las obligaciones contraídas con el FMI, en qué consiste este acuerdo y sobre todo adonde se orientarla el ajuste. “Hay sectores que no lo pueden tolerar, las provincias no pueden ser las prendas de negociación, ojalá que sea una reunión que podamos sacar cosas en limpio” manifestó el legislador nacional.







La obra pública y los subsidios son las principales preocupaciones de los legisladores nacionales. “El problema es que la obra pública se va a reducir, no sabemos, si será proporcionalmente o se reducirán en las provincias pero se van a seguir haciendo las megas obras de Capital Federal. Si los subsidios se van a reducir a la gente del interior y no a aquellos centros urbanos que todavía siguen subsidiados y que este gobierno no ha querido quitar porque es electorado más grande y afín de Cambiemos” agregó Javier David.

Por último, el diputado nacional por Salta, pidió que el gobierno nacional reconozca que el plan original fracasó. “Si no hay cambio del proyecto económico, la Argentina va a seguir sufriendo, está claro que la solución no está en el mercado financiero, está claro que hay que proteger la industria nacional, alentar al crecimiento de las pymes, dejar de pensar en lo que necesitan los extranjeros o los modelos de afuera. Creo que si no hay un reconocimiento de eso lo único que haremos es alargar la agonía de un país que va por mal camino” concluyó.