El juicio contra Nahir Galarza llega a su fin, hoy se conocerá la sentencia

Hoy será un día clave en el juicio por el crimen de Fernando Pastorizzo. El Tribunal de Gualeguaychú dará a conocer la sentencia en el juicio contra Nahir Galarza, para quien tanto la Fiscalía como la querella pidieron la pena de "prisión perpetua", indicó TN.

Por su parte, la defensa pidió una condena con un máximo de cinco años de prisión por "homicidio culposo", y la sentencia se conocerá en una audiencia prevista para las 11 en los tribunales de la ciudad del sur entrerriano.

Desde el lado de la querella se apunta a que el crimen fue premeditado, mientras que los fiscales van por el agravante de la relación sentimental que habría unido a la víctima con la joven.







En cambio, los defensores de la chica de 19 años señalan que se trató de un hecho accidental que se produjo en un contexto de violencia de género del que, supuestamente, ella era víctima. Los familiares y allegados a Pastorizzo realizarán una vigilia frente a la puerta de los tribunales a la espera de conocer la sentencia.

En su declaración, Galarza dijo que se le nubló la mente en el momento en el que realizó en forma "accidental" los dos disparos con los que mató a su novio de 20 años. Por este motivo, el defensor José Ostolaza pidió que se la condene solo por "homicidio culposo", al entender que no tuvo intención de matar.

Sin embargo, el abogado de la joven pidió al tribunal que si entiende que hubo intención se tengan en cuenta atenuantes, como la supuesta violencia de género, en un contexto de condena que puede ir de los 8 a los 25 años de prisión.

En cambio, los fiscales Sergio Rondoni Caffa y Lisandro Beherán sostuvieron que Nahir realizó los disparos en forma voluntaria y que sabía manejar el arma porque le había enseñado su padre policía.

"Nahir Galarza armó un plan criminal para terminar con la vida de Fernando Pastorizzo y eligió un escenario ideal para concretarlo", aseguró en su alegato el abogado Rubén Virué, que representa a la mamá de la víctima. El letrado además de coincidir con el pedido de la Fiscalía solicitó que sea condenada por alevosía. "Fernando esperaba el beso de despedida y en su lugar recibió un disparo”, expresó.







Una de las discusiones que planteó la defensa fue si Nahir y Pastorizzo eran novios o se trataba de una relación casual, como sostiene la defensa. El primer argumentó del abogado de la víctima pasó por el hecho de que la familia Galarza llevó al joven de vacaciones a Brasil.

A pesar del viaje, el papá de la joven, Marcelo Galarza, trató de convencer a los integrantes del tribunal de que Fernando no era el novio de su hija. "Este chico no hablaba con nosotros. Me daba cosa y pensaba que era tímido. Tenía a Nahir de interlocutora para preguntarle qué quería comer, cómo estaba", recordó sobre las vacaciones que hicieron en diciembre del 2016.

El caso

Fernando Pastorizzo murió la madrugada del 29 de diciembre pasado como consecuencia de dos disparos de arma de fuego, producidas por una pistola 9 milímetros que pertenecía al padre de su pareja hasta ese momento, Nahir Galarza. El primer disparo fue por la espalda y el segundo en el pecho cuando Fernando ya estaba en el suelo.