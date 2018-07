Érica, la taxista que volvió a nacer después de un violento accidente

Son un poco difusos los recuerdos de aquella madrugada del dos junio, cuando Érica Koch viajaba en el taxi que trabajaba hacia la cancha de Popeye a buscar una pasajera. En la intersección de Belgrano y Zuviría fue impactada con brutal violencia por Rafael Tasca, quien manejaba una Totoya Hilux. “Creí que me moría pero uno se aferra fuerte a la vida”, dijo en diálogo con InformateSalta.

Después de atravesar difíciles momentos, hoy prácticamente recuperada volvió a trabajar. “La necesidad de sacar adelante a tu familia te lleva a hacer todo, después del accidente, que fue muy duro, me costó volver tuve ataques de pánico, miedo, pero acá estoy de vuelta, tengo 40 años y no consigo fácilmente un trabajo, esto me da la posibilidad de sacar adelante a mi familia”.

Volver al “ruedo” no fue fácil, después de afrontar una larga internación, Érica tuvo que sobrevivir sin trabajo junto a sus dos hijos, allí en medio de las necesidades e incertidumbre el menor de sus hijos se puso la familia al hombro y con un primo salió a vender platos de sopa de maní. “Siento un orgullo total por mi hijo, los dos estuvieron a mi lado, él tuvo la ocurrencia de ayudarnos así y lo acompañé”.

Excusas y más excusas

Respecto al estado de la causa judicial contó que tanto Tasca como su abogado ponen excusas. “No se hacen cargo de nada, nunca se solidarizaron, se acercó a mi solamente para decirme que se sentía mal y no tenía plata para costear los gastos”.

A pesar de que las cámaras de seguridad muestran que pasó el rojo, “alega que venía bien en verde y que yo me cruce en amarillo, por eso ocurrió el accidente, me culpa, las cámaras son contundentes, el cometió una imprudencia y me llevó por delante. Seguramente es una estrategia, niega todo, niegan el accidente”, aseguró.







Lamentó que a pesar de que testigos dijeron que él tenía un fuerte olor etílico se haya negado a realizar el dosaje. “Es un proceso lento y desgastante, para mí fue como volver a nacer, siempre fui una mujer independiente y de repente perdí todo”.

Finalmente buscó enviar un mensaje inspirador a otras mujeres que estén pasando por situaciones adversas. “La fuerza uno la tiene adentro, siempre se puede salir adelante, la vida cuesta, pero uno puede salir adelante. No soy perfecta pero me alegro de estar acá, de haber tenido otra oportunidad”.