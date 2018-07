Colombia perdió por penales contra Inglaterra

En el Estadio del Spartak Moscú, los cafeteros no pudieron continuar con su sueño mundialista y quedaron eliminados al caer en los penales (4-3) ante Inglaterra.



El primer tiempo no dejó prácticamente nada atractivo para los espectadores. Ambos equipos se estudiaron a lo largo de 45 minutos y no generaron situaciones de gol más allá de algún remate lejano y débil.

Los más destacado fue una amonestación a Wilmar Barrios por una agresión a Jordan Henderson cuando la pelota no estaba en juego, que pudo haber sido roja.



Los más perjudicados de este duelo fueron los centrodelanteros. Tanto Falcao como Harry Kane no participaron del juego, tanto fue así que el inglés optó en varias oportunidades por bajar algunos metros para tener algún contacto con el esférico. Pero ningún intento de ambos desniveló el trámite de partido.

El complemento se encaminaba para ser de la misma forma pero en un tiro de esquina en favor de los británicos, Carlos Sánchez se colgó de la humanidad de Kane y el árbitro Mark Geiger pitó penal. El propio Kane se hizo cargo de la ejecución y marcó el 1-0.

El tanto movió el banco colombiano y José Pekerman mandó a la cancha a Carlos Bacca,en lugar de Jefferson Lerma, para acompañar a Falcao en ataque.



Colombia contó con dos chances claras antes del final. Un contragolpe que Juan Cuadrado dilapidó al rematar desviado dentro del área y un remate fortísimo de Uribe desde media distancia en tiempo adicionado que hizo lucir al arquero Pickford.

De ese tiro de esquina apareció en la agonía del partido el cabezazo de Yerry Mina que estableció el 1 a 1, cuando el partido llegaba a su fin. De esa manera el encuentro se estiró al tiempo suplementario.

En el suplementario no hubo demasiadas acciones destacadas ya que el temor de perder le ganó a la ambición por ganar y la clasificación se definió en los penales.



La tanda de penales

Colombia:

Radamel Falcao, gol

Juan Cuadrado, gol

Luis Muriel, gol

Mateus Uribe, falló

Carlos Bacca, falló



Inglaterrra:

Harry Kane, gol

Marcus Rashford, gol

Jordan Henderson, falló

Kieran Trippiers, gol

Eric Dier, gol



De esta manera, Inglaterra jugará los octavos de final ante Suecia el 7 de julio en el Samara Arena, mientras que Colombia se despidió del Mundial.