Piden al Consejo Superior de la UNSa reconsiderar su apoyo a la despenalización del aborto

Docentes y alumnos de las facultades de Salud, Ingeniería, Ciencias Económicas, Ciencias Exactas y Humanidades manifestaron que “la institución no puede tomar partido”. Además señalaron que “no hubo análisis ni debate”.

Alumnos y docentes de las distintas facultades de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) se reunieron en el Monumento a Güemes para analizar la resolución emitida por el Consejo Superior que apoya el proyecto de despenalización del aborto, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación.

En la oportunidad, solicitaron al mencionado organismo reconsiderar el dictamen tras entender que la Universidad es un universo de pensamientos y la institución no puede tomar partido por ninguno.

Además manifestaron que el tema no fue tratado en comisiones sino presentado sobre tablas, por lo cual no hubo análisis ni debate. “Sólo se tomó en cuenta la postura de la facultad de Humanidades pero no todos piensan igual incluso en Humanidades”, explicaron a InformateSalta.

También insistieron en que la Universidad Nacional de Salta no puede apoyar la despenalización del aborto, más aún si no se tuvo en cuenta la opinión de la Facultad de Medicina. “No pueden hablar como una unanimidad y menos si no está Salud involucrado que somos los actores protagonistas”, manifestó la profesora y médica Alejandra Falú.







La posición de Salud

Desde la Facultad de Ciencias de la Salud dejaron en claro su posición a favor de las dos vidas. “No queremos que la sociedad interprete que toda la Universidad Nacional de Salta está a favor de la despenalización, nosotros hemos realizado un juramento hipocrático por siempre brindar salud no dar muerte”, agregó Falú a InformateSalta.