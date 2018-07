Kosiner a Dujovne en el Congreso: “Queremos saber qué crisis se evitó recurriendo al FMI”

El cuestionamiento del diputado nacional por Salta, Pablo Kosiner, fue en el marco de la reunión de la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento de la Gestión de la Deuda Exterior de la Nación que contó, por iniciativa del legislador salteño, con la presencia del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

“El presidente Mauricio Macri al anunciar el acuerdo dijo que la Argentina iba a iniciar conversaciones con el FMI para obtener una línea de apoyo financiero que evite la crisis. La pregunta que nos hacemos es ¿qué crisis se evitó?”, se preguntó.

El titular de la bancada justicialista enumeró acto seguido los datos de la economía que ratifican la crisis actual. “El INDEC ha reconocido 95 mil puestos de trabajo perdidos en el sector privado en lo que va del año. Además, este mes ya hubo una caída de ventas minoristas de más 4% y una caída de ventas de automotores 0km de entre el 18 y 20%”, afirmó.







Kosiner se refirió también a las estimaciones que el gobierno había hecho para el Presupuesto 2018. “Las pautas presupuestarias fijadas por el mismo gobierno hablaban de una inflación del 10% para este año y ahora el gobierno ha reconocido que ya no se anima a hacer proyecciones sobre este tema. Se había proyectado un crecimiento del 3% para este año y probablemente no llegue ni a la mitad. Además, en el Presupuesto se estimaba un dólar a $19, ya estamos a $29 y nadie se anima a decir a cuánto va a estar a fin de año”, dijo.

Por otra parte, el legislador salteño le preguntó al Ministro de Hacienda sobre el empleo público. “Hay una frase que se usa en el acuerdo con el FMI que dice que la Argentina se compromete a racionalizar el empleo. Quiero saber cuál es el número de trabajadores de los que la Argentina necesita prescindir para hacer esa racionalización de empleo según las estimaciones de este gobierno. Estamos hablando del salario y del trabajo de miles de familias”.

Asimismo, Kosiner hizo hincapié en la situación de la obra pública. “Nos preocupa que dentro de los compromisos que asume el Ejecutivo con el FMI se hable de posponer obras que no sean esenciales. Queríamos pedirle si pueden definir lo que son obras no esenciales porque hay obras que pueden parecer no esenciales por la magnitud para las zonas más desarrolladas, pero son esenciales en el movimiento del mercado interno para las provincias o regiones no desarrolladas”, aseguró.