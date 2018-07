El crudo relato de Morena Rial sobre el abuso sexual que sufrió

Días antes de su internación por una úlcera sangrante, Morena Rial había presentado en la Justicia una denuncia contra quien fue el chofer personal de su padre, el periodista Jorge Rial, hasta el año 2017.

En la denuncia, de la cuál hoy se conoció el detalle, la hija del conductor de Intrusos relata con detalles el acoso que sufrió a diario y contó crudamente dos episodios.

En la ampliación de la denuncia, presentada ante el Juzgado de instrucción en lo criminal Nº 16 y difundida por Ulises Jaitt desde su cuenta de Twitter, se puede leer la declaración contra Pablo Báez, “quien le fue encargado por mi padre que oficiara como su chofer de manera personal, debiéndose desde aquel entonces encargar el traslado de mi hermana y de quien aquí denuncia desde el colegio al que asistíamos hasta el domicilio”.

“Con el correr de los días, el Sr. Pablo Báez, y luego de un tiempo de realizar la misma labor de forma constante e insistentemente hasta el 3 de octubre de 2016, en circunstancias de realizar el recorrido desde el colegio donde cursaba el secundario hasta mi domicilio –y muchas veces en presencia de mi hermana–, se dirigía hacia mí con frases de contenido sexual o bien, se refería a mi vestimenta o lo que usaba con comentarios siempre relacionados con lo sexual además de acercarse hacia mi persona con tocamientos en distintas partes del cuerpo y besos en el cuello y otras partes“, comienza su relato Morena.

El escrito luego continúa con un primer episodio: “En circunstancias en las que el nombrado había concurrido al colegio a retirarme para alcanzarme hacia mi domicilio, éste dejo su auto estacionado y subió junto a la aquí denunciante al departamento en el que vivía con mis progenitores, y mientras me encontraba en dirección a la cocina de aquella vivienda, al momento de abrir la heladera, se acercó el señor Báez por detrás, me tocó en las partes íntimas y apoyó sus genitales por detrás mío a la vez que me tomaba mis caderas“.

Según explica Morena, esta situación “fue vista por la persona que lleva hasta el día de hoy las tareas de limpiezadel hogar cuyo nombre es Modesta Oliva”.

Para remarcar que no fue sólo un episodio, la hija del conductor relató que “estas situaciones de acoso y actos impropios eran diarios” y que, ante “la posibilidad de que este tipo de actitudes se dirigieran también hacia mi hermana menor, le seguía la corriente sin decirle a ninguno de mis padres o conocidos sobre lo que ocurría”.

Otra situación de abuso relatada ocurrió en octubre de 2016 cuando, según Morena, “al tomar el ascensor fue que un momento el Sr. Báez paró el ascensor con el botón de ‘stop’ correspondiente, se bajó los pantalones exhibiendo su miembro, a lo cual me tiré al piso y le manifesté al cubrir mi rostro y en voz muy alta, que no hiciera nada de lo que pudiera arrepentirse, que no me violara".

“Tras los gritos activó nuevamente el ascensor subiendose los pantalones y arreglando sus ropas como si nada hubiera ocurrido”, sostuvo la joven, quien contó que varios episodios “habían sido observados en reiteradas oportunidades por una vecina con la que actualmente mantengo contacto de nombre Belén.”

En la denuncia, Morena también dejó en claro que le contó lo ocurrido a una secretaria privada de Jorge Rial, quien luego le contó al periodista lo que había ocurrido. “Eso desencadenó en que mi padre concluyera internado por una descompensación y, a los días tras salir de ese estado, decidió despedirlo".

Parte de la denuncia de acoso de Morena Rial