Licitarán 200 licencias de remises: solo podrán participar las agencias

El coordinador del área jurídica de la AMT (Autoridad Metropolitana de Transporte), Matías Risso, en diálogo con InformateSalta, confirmó que el organismo decidió integrar nuevamente al sistema de remises 200 licencias a los fines de compensar la oferta con la demanda puesto que hay 490 licencias menos que en el año 2010, a lo que se suma que la ciudad creció considerablemente durante los últimos 8 años.

En ese marco, explicó que el cupo establecido por resolución es de 3796 mientras que en la actualidad están habilitados 3306, debido a que muchas caducaron porque no cumplían con los requisitos. “Se empezaron a dar caducidades a agencias de remises y a licenciatarios individuales y se fueron creando cupos, hoy hay menos autos habilitados que en el 2010 y tenemos disponibles casi 500 licencias”, sostuvo.

El funcionario explicó que la idea de proyecto es no otorgar ninguna licencia individual ni crear remiseras nuevas. “No vamos a generar nuevas PYMES o nuevos procesos, a las remiseras que hoy están vigentes y cumplen todos los requisitos se les va aumentar hasta 5 licencias”, dijo a InformateSalta.

Risso detalló que se va a elegir a las mejores agencias de acuerdo a un puntaje establecido conforme el nivel de cumplimiento que tienen de los requisitos. "Si la agencia no tiene los papeles al día de los impuestos municipales, no tiene la playa en condiciones, no tiene personal en blanco o no cumple con los requisitos de normalidad y de legalidad no va a poder participar", sentenció.

Responde las críticas

Con respecto a las críticas realizadas por el concejal y titular de SICOTASA, Ernesto Alvarado, quien se mostró disconforme con la decisión de entregar licencias a agencias de remises, explicó que el sistema nunca aceptó licencias individuales. “Si vos entregas una licencia individual tiene que ser de taxi, porque el espíritu de la licencia individual es que no dependa de ningún emprendimiento empresarial”, aclaró a InformateSalta.

Además sostuvo que las actuales licencias individuales de remis fueron heredadas del viejo sistema. “Toda la normativa habla de que tienen que pasar a ser colectivas, es más no se pueden transferir a un individuo, solamente se acepta la transferencia en el caso que la individual pase a una licencia colectiva, o que muera el titular registral y la herede el hijo”, manifestó.







También negó que se busque beneficiar a los empresarios del sector. “Aquí no hay listas ni pagos realizados para la adjudicación de licencias, es un proceso abierto público, con periodos de tacha, cualquier persona pueda venir observar como se hizo el trabajo, todo va a ser transparente legal, abierto, y sin ningún tipo de lista cerrada”, afirmó a InformateSalta.

Por último, descartó que la medida aumente el empleo en negro en Salta. “La idea es que haya un sistema legal, donde los vehículos sean registrados, y estén a disposición los números de autos, de licencias, los vehículos, como así también los datos de los chóferes, los titulares, los dueños de remiseras, yo creo que es al revés, lo que se descarta es el trabajo informal”, concluyó.