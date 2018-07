Liberaron a la docente detenida: “Fue solamente por filmar, es un abuso de autoridad”

Esta tarde, la docente y artista Eugenia López, fue liberada tras permanecer 6 horas demorada en la Comisaría Primera, indicó El Tribuno. La causa de detención habría sido por filmar cuando la policía intentaba detener a un joven discapacitado durante el mediodía en el centro de la ciudad.

Al recuperar la libertad, la joven contó lo sucedido: “Había un operativo donde estaban sacando a una mujer que estaba vendiendo, él (joven discapacitado) paso y les dice ´dejen trabajar´… automáticamente la policía lo dio vuelta, lo arrinconó y lo empezó a violentar. Ahí me violente yo, me enfurecí y cruce…”

En este momento, mientras el joven gritaba que tenía carnet de discapacidad, López recordó que sacó su celular para tomar fotos y filmar. “Llegó una oficial femenina, me violenta a mí, me tira el celular y al piso y me detiene. La gente empezó a reaccionar” contó.



Ante esta situación, los testigos del hecho también empezaron a filmar el procedimiento, por lo que, Eugenia indicó que la causa de su demora fue sólo “filmar”. “Es un abuso de autoridad, ante una injusticia que me pareció que cualquiera de nosotros podría reaccionar de la misma forma, es la forma que tenemos para defendernos, filmando, porque nadie vela por nosotros, la policía no nos cuida” aseguró indignada por lo que sucedió.

Al salir de la Comisaría Primera, amigos, compañeros y familiares la recibieron con cantos y carteles pidiendo su liberación.