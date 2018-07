Programa Intercosecha: “Más de 8 mil trabajadores del tabaco de Salta se están quedando sin nada”

En reunión de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación, el presidente del interbloque Argentina Federal, Pablo Kosiner, cuestionó los cambios que se pretenden realizar para que los trabajadores del tabaco accedan al programa Intercosecha.

En ese marco, manifestó que exigir un mínimo de cinco meses de labor en los campos para acceder al intertabaco es un despropósito. “Antes con tres meses de prestaciones exigidas ya era difícil por las inclemencias climáticas, ahora con cinco meses, existe mucho riesgo de no poder acceder al programa”, sostuvo.

Además apuntó contra el Gobierno. “Los cambios parecen hechos a propósito con la intencionalidad de perjudicar directamente a los trabajadores del sector. Estamos preocupados por lo que está pasando y por lo que puede llegar a pasar”, indicó el legislador salteño.

En vista de ello, solicitó una excepcionalidad para que no haya ningún trabajador que quede fuera del programa intercosecha tras entender que no ha sido su responsabilidad no poder prestar ese mínimo de cantidad de días sino que obedeció a cuestiones de clima. “El programa tiene que ser digno para los trabajadores, un beneficio”, puntualizó.

Por último, señaló que más de 8 mil trabajadores del tabaco de Salta se están quedando sin nada. “Necesitamos visibilizar esta problemática en el Congreso, que se analicen presupuestos y recursos en beneficio de los trabajadores del sector. Se vienen tiempos de enfriamiento de la economía y recesión y no podemos poner a los trabajadores en situaciones más dificultosas”, concluyó.