El Tribuno BB no jugará los play-offs: “Están perjudicando al básquet de Salta”

El Comité Regional de Básquet, que actualmente preside el salteño Gustavo Bordi, decidió quitarle al Tribuno Básquet la posibilidad de jugar los play-offs del Regional del NOA cuando las jóvenes promesas del club ya se preparaban para jugar el próximo viernes ante Avellaneda Central en busca de la clasificación al Final Four.

Al respecto, Jerónimo Heredia, presidente del club, en diálogo con InformateSalta, se mostró muy sorprendido por la decisión del Comité. “Nunca nos llegó un comunicado ni un mail, ni nada. Nos enteramos por el facebook de la Federación”, aseguró.

Siguió explicando sobre la dolorosa situación. “Nos sacaron de competencia y su explicación fue que le quitábamos la posibilidad del ascenso a otro equipo”, dijo.

Además aseguró que lo que más lo afectó fue dejar a los chicos sin poder jugar. “Ellos venían trabajando muy duro y hasta en doble turno para llegar bien a los play-offs, tiene entre 15 a 18 años jugadores del semillero que pueden nutrir al básquet de Salta”, se lamentó.

También comentó que cuando se fueron a inscribir como equipo para jugar federal C, no hubo ningún impedimento. “Si ellos nos hubieran dicho que no podíamos jugar la segunda parte de play-ofss no participábamos. El reglamento no nos impide jugarlo”, dijo.

Por último manifestó que esta situación perjudica al básquet salteño. “Se manejó mal y la decisión es desacertada y sin ningún respaldo reglamentario. La decisión es arbitraria”, dijo.