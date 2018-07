More Rial grabó un duro mensaje desde la clínica psiquiátrica

Morena Rial está internada en una clínica psiquiátrica. La noticia repercutió a partir de la difusión de un audio de la propia hija de Jorge Rial donde pide ayuda desesperada.

“Estoy internada en Ineba, la verdad no sé bien qué fue lo que pasó. Estaba en el Sanatorio Finochietto, me doparon y me trajeron para acá. No sé quién fue, ni nada. Hacelo circular y ayúdenme a salir, denme fuerzas”, se escucha a la joven en el audio que le manda a alguien de su entorno.

Quién da a conocer los primeros detalles del traslado fue Ulises Jaitt, el hermano de Natacha, quien publicó en redes: "Rial internó a Morena en el Instituto de Neurociencias Buenos Aires de alta complejidad. Ella quiere irse".

La joven estuvo diez días bajo observación, debido a un cuadro de úlcera con sangrado y anemia que había obligado a los médicos a practicarle una transfusión de sangre.

A comienzo de semana, Jorge Rial volvió a Intrusos y explicó que se tomó una semana luego de un pico de estrés para poder ocuparse de su hija: "Morena no está pasando un buen momento y se está recuperando".

"Ahora les pido que me dejen a mí y a mi familia que nos ocupemos. Tengan dignidad y váyanse", aseguró sobre el entorno que la rodea.