¿Falta de código? Se enamoró de la amiga de su ex y se le declaró

Guido se enamoró de Katja, la amiga de su ex pareja.

Una declaración de amor polémica en Ojos que no ven. Guido se enamoró de Katja, la amiga de su ex pareja. Se conocieron cuando el aún estaba en esa relación y los sentimientos comenzaron a aflorar en el acto. Ya separado, el joven llegó al programa de Andrea Politti para declararle sus sentimientos. ¿Falta de códigos o en el amor está todo permitido?

"Ella me cuidó después de haber sido operado de una hernia inguinal y me consoló cuando me separé", contó él, quien reveló que su anterior relación se terminó tras haber sufrido una infidelidad.

Por su parte, la promotora y estudiante de derecho, quien además toca el violín, expuso que estuvo cuatro años de novia con dos hombres distintos y también le fueron infiel. De todas maneras, avisó: "Estoy abierta al amor".

A la hora de la verdad, ella rompió las cadenas del prejuicio y lo besó apasionadamente.

Mirá el video: