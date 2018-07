El Carril: Le revisó el celular, la golpeó y luego la encerró en su vivienda

Un hombre de 39 años fue detenido e imputado por un hecho de violencia con su ex pareja. Tras una discusión la golpeó, encerró en su vivienda junto a su pequeño hijo y le sustrajo el celular.

La Fiscalía Penal de Cerrillos, Delegación El Carril, imputó a Andrés Carlos Frías por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia y amenazas en concurso ideal con amenazas y en concurso real con el delito de hurto simple en perjuicio de su ex pareja y madre de su hijo de 1 año de edad, publicó el portal de Fiscales Penales.

El hecho ocurrió en El Carril, donde el acusado ingresó a la vivienda de la mujer, le arrebató el celular y lo revisó. Protagonizó una escena de celos por algunos mensajes y la golpeó. Luego mantuvo encerrada a la mujer y al niño y luego se retiró de la vivienda profiriendo amenazas hacia ambos y llevándose el celular.

En la denuncia, la mujer refirió que no es la primera vez que la agrede y amenaza y que incluso en otra oportunidad le rompió el celular pero que no lo denunció por temor. Frías fue detenido y no se logró recuperar el celular sustraído.