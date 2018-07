Manteros se movilizan por un horario fijo hacía el Centro Cívico Municipal

Tras lo sucedido anoche cuando no pudieron ingresar al centro de la ciudad, decidieron solicitar un compromiso por escrito por parte de la Municipalidad de Salta. “Somos más de 400 familias, es injusto el horario de las 23” indicó un referente.

Un cambio de horarios que provocó descontento y ahora caos vehicular. Anoche, vendedores ambulantes no pudieron ingresar al centro de la ciudad en el horario de las 21 debido a un cambio por parte de Control Comercial y que luego fue ejecutada por la Policía de Salta. Desde las 10 de la mañana, manteros marcharon por Av. San Martín hacia el Centro Cívico Municipal.

Se trata de más de 150 familias que piden seguir trabajando en las peatonales. “Estamos buscando que nos dejen tirar a las 21.30, después que el comercio cierre. Ahora queremos que sea un compromiso vía papel no de palabras, porque si no las palabras se las lleva el viento. Se tiran la pelota entre la policía, los municipales” indicó por AM 840 uno de los referentes.

El objetivo es reunirse con un funcionario municipal de alto rango para lograr una solución. “Queremos que nos dé el papel para presentar en las peatonales cuando nos estamos tirando. Somos más de 400 familias que queremos trabajar sin molestar a nadie” concluyó el manifestante.

Un grupo de referentes ya ingresó al edificio municipal para ser escuchados por las autoridades correspondientes.