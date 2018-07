Sala de oncología en Orán: “Los recursos están, lo que falta son profesionales”

“Los tratamientos están garantizados”, dijo a InformateSalta Carlos Terrazas, responsable del Programa de Oncología de la provincia luego de que pobladores de Orán inicien una campaña juntando firmas para pedir la creación de una sala de diagnóstico y tratamiento para combatir el cáncer. En ese contexto explicó que “los recursos están, lo que falta son profesionales”.

“En la provincia los pacientes sin obra social se atienden a través del Programa de Oncología que depende de la provincia, nosotros proveemos lo necesario para los tratamientos que pueden ser radioterapia, quimioterapia, hormono terapia y tratamientos inmunológicos, eso está garantizado”, explicó.







En cuanto al reclamo puntual dijo: “El tema no está enfocado en la infraestructura, el Ministerio tiene la posibilidad de hacerlo, de crear un servicio, no es la cama ni el sillón sino el recurso humano, en cuanto a enfermería tenemos la parte cubierta, lo que no hay son oncólogos que vayan al lugar y se queden a trabajar ahí. Se trata de una tarea difícil, muchos de los especialistas no están en la salud pública”.

Explicó a InformateSalta que a pesar de las dificultades hacen grandes esfuerzos para paliar la situación. “Yo mismo soy quien viaja a Tartagal y Rosario de la Frontera y mi colega la doctora Medina trabaja en Güemes. No todos los pacientes del interior tienen que venir a la ciudad para su tratamiento”.

Finalmente explicó que en Capital los servicios habilitados funcionan en el hospital San Bernardo, Materno Infantil y El Milagro.