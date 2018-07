Escándalo Mundial: la Selección de Rusia sospechada por dóping

El país anfitrión del Mundial 2018 está en el ojo de la tormenta después que diversas fuentes dudarán de su honestidad. La selección de Rusia está bajo sospecha de dopaje, producto de su impactante rendimiento físico en la gran cita mundialista: según las estadísticas oficiales, corrió mucho más que sus rivales.



Distintos medios de diversas partes del mundo, como España, Brasil o Inglaterra, entre otros, ponen en duda al conjunto de Stanislav Cherchésov, a pesar de que la FIFA aseguró que los jugadores fueron investigados y no hubo resultados que alimenten esas dudas.

En Moscú, los rusos debutaron en la Copa de Mundo con una gran goleada ante Arabia Saudita en el partido inaugural (5-0). Posteriormente, en su segundo partido, le marcaron tres tantos a Egipto, sin embargo no fueron sólo los resultados los que dieron que hablar, sino también la destreza física: 118 y 115 kilómetros corridos. Fueron los que más corrieron a lo largo del Mundial.

A su vez, la selección rusa llegó al torneo como el peor país preclasificado del certamen, en el puesto 70, y en la última Eurocopa hizo un papel para el olvido, siendo eliminada en la primera ronda, con 1 punto.



El portal británico Mail On Sunday, fue uno de los primeros en asegurar que la FIFA encubrió casos de dopaje de futbolistas rusos. La FIFA, sin embargo, negó cualquier tipo de acusación, pero desde Inglaterra afirmaron que tienen pruebas e incluso un nombre: Ruslan Kambolov, quien integró la lista preliminar y terminó siendo excluido de la última.





El equipo que enfrentó a Uruguay en el tercer partido de a primera fase

Richard Pound, ex presidente de la Agencia Mundial Antidopaje, remarcó que "tendrían que haber hecho una investigación independiente. La FIFA es una institución que nunca tuvo una política antidopaje sólida".

El Director de la agencia antidopaje de Estados Unidos, Travis Tygart, también sembró sus dudas: "Sería ingenuo pensar que Rusia no violará las normas antidopaje durante la Copa del Mundo", comentó al periódico The Guardian y agregó: "Rusia no debería albergar este evento, porque claramente ha violado las normas".





Stanislav Cherchesov afirmó que el buen rendimiento es gracias al público



La FIFA continúa en su línea de asegurar que no existe ningún tipo de problema y, en su último comunicado, afirmaron que levantaron "hasta la última piedra", en lo que respecta a la investigación, sin encontrar resultados anormales.

Stanislav Cherchésov, entrenador del equipo ruso que se metió en los cuartos de finales al superar a España, aseguró que el hecho de tener un buen rendimiento se debe la "motivación por jugar el Mundial con el apoyo del público". Ahora, Rusia se medirá ante Croacia por un pase a las semifinales.